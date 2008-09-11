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Первый национальный форум СПИД-сервисных организаций открывается в Минске

11 сентября 2008 07:49
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В нем примут участие представители министерств и ведомств республики, а также руководители 15 общественных организаций, работающих по тематике ВИЧ/СПИД. В программе форума – заседания "круглых столов", выставки и презентации. Участники намерены принять резолюции об объединении усилий общественного и государственного сектора в преодолении эпидемии ВИЧ и содействии развитию соответствующих программ. Речь пойдет также об установлении единого партнерского информационного пространства.
# общество

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