Первый национальный форум СПИД-сервисных организаций открывается в Минске

В нем примут участие представители министерств и ведомств республики, а также руководители 15 общественных организаций, работающих по тематике ВИЧ/СПИД. В программе форума – заседания "круглых столов", выставки и презентации. Участники намерены принять резолюции об объединении усилий общественного и государственного сектора в преодолении эпидемии ВИЧ и содействии развитию соответствующих программ. Речь пойдет также об установлении единого партнерского информационного пространства.