Столица получает подарки ко дню рождения

Новый социальный центр, лыжероллерная трасса и сюрприз от студентов Академии искусств. К празднованию Дня города в столице принято дарить подарки — открывать новые и отремонтированные старые объекты. Так, в Партизанском районе открыл двери обновленный центр соцобслуживания населения, а в Советском – спортсмены-любители проехали по новой лыже-роллерной трассе.



В торжественное открытие центра соцобслуживания погода внесла свои коррективы и церемония переместилась в актовый зал. К лучшему, сказали организаторы, ведь эти стены, по сути и призваны защищать людей от всех жизненных невзгод. Весь год здание было на реконструкции и теперь, обновленное, готово принять посетителей. Ранее здесь было пять отделений: срочного обслуживания, соцпомощи на дому, адаптации и реабилитации, а также дневного пребывания для инвалидов.



Сегодня впервые открыли двери библиотека, компьютерный класс, мастерские и летняя теннисная площадка. Всего в столице работают 10 центров социального обслуживания, и их услугами пользуются десятки тысяч минчан.



Любителей здорового образа жизни ждут в Советском районе. Здесь открылась уже четвертая в городе лыже-роллерная трасса. Дорожка длиной 800 метров протянулась вдоль Цнянского водохранилища. И таким образом, можно с ветерком промчаться по живописным местам Зеленого Луга. Первыми опробовали новую трассу спортсмены.



И ко дню города одну из столичных многоэтажек первомайского района украсили живописные рисунки. Так творчески поработали студенты столичной Академии искусств. Деревья и цветы выросли прямо на стенах подъезда. Жильцы по-доброму оценили проект "Уютный дом" и пообещали сохранить эту красоту. Не исключено, что необычные росписи станут примером для других домов.