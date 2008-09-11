В США вспоминают жертв трагедии 11 сентября 2001 года

Ровно 7 лет назад террористы, захватив несколько пассажирских самолетов, направили их на башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Минобороны США в Вашингтоне. В результате погибли почти три тысячи человек. Сегодня их имена зачитают вслух во время траурной церемонии в Нью-Йорке. В день памяти по всей стране звучат поминальные слова и молитвы. Вечером в небо взметнутся лучи двух прожекторов, символизирующие башни-близнецы. Они будут гореть до рассвета.