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БелАЗ , МТЗ, «Коммунарка» в тройке лидеров по популярности среди туристов

09 марта 2024 10:48
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Около 120 белорусских промышленных предприятий принимают туристов. Больше всего внимание привлекают основные флагманы машиностроения, пищевой и легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЗ , МТЗ, «Коммунарка» в тройке лидеров по популярности среди туристов-1

В тройку лидеров входят БелАЗ, МТЗ, «Коммунарка». Особый интерес для туристов представляют предложения стать непосредственным участником процесса. Например, помочь в сборке трактора. В Беларуси промышленный туризм – это еще инструмент популяризации наших брендов и формирования доверия к отечественным товарам. В 2023 году в качестве туристов белорусские компании посетили около 250 тысяч человек.

# Туризм # общество

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