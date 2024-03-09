БелАЗ , МТЗ, «Коммунарка» в тройке лидеров по популярности среди туристов

Около 120 белорусских промышленных предприятий принимают туристов. Больше всего внимание привлекают основные флагманы машиностроения, пищевой и легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тройку лидеров входят БелАЗ, МТЗ, «Коммунарка». Особый интерес для туристов представляют предложения стать непосредственным участником процесса. Например, помочь в сборке трактора. В Беларуси промышленный туризм – это еще инструмент популяризации наших брендов и формирования доверия к отечественным товарам. В 2023 году в качестве туристов белорусские компании посетили около 250 тысяч человек.