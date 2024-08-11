«Белая Русь» поддержит Лукашенко на выборах Президента

Общественное объединение «Белая Русь» поддержит Александра Лукашенко, если Президент изъявит свою политическую волю баллотироваться на новый срок и продолжать свою деятельности в должности главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил председатель республиканского объединения Олег Романов во время празднования 20-летнего юбилея Гродненской областной организации. На поддержку политического курса Президента «Белая Русь» была нацелена с момента ее основания. Организация объединила сначала сотни, а потом и тысячи неравнодушных к судьбе родной страны белорусов. Сегодня общественное объединение «Белая Русь» – это порядка 240 тысяч настоящих патриотов с активной жизненной позицией.

Мария Бирюкова, член президиума Гродненского областного совета Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Я очень рада, что наше знамя передано в хорошие, надежные руки, что они объединяют патриотов нашего государства, сплачивают народ вокруг Президента, лидера, истинного лидера государства, который думает о народе, о благе народа.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения и партии «Белая Русь»:

Мы стали той силой, которой доверяют, которая делает доброе дело, которая помогает успешно развиваться нашей стране. Наше объединение – это надежная опора Президента, наше объединение – это сила, которая защищает национальные интересы Республики Беларусь как внутри страны, так и на внешнем контуре.