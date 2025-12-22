Председатель Миноблисполкома рассмотрел вопросы граждан в Березино

Транспортная инфраструктура, пассажирские перевозки и развитие туризма. Эти и многие другие вопросы рассмотрел председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко во время личного приема граждан в Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многие из них были отработаны заранее, и приняты конкретные решения в ходе подготовки к приему. Жителей региона волнуют проблемы с водосточной системой, а также размещение дорожных знаков, которые предупреждают ДТП. Поступили и вопросы, касающиеся пассажирских перевозок по маршруту «Минск – Березино». Также речь шла о развитии эко- и агротуризма.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Туристическое направление будет одним из главных направлений развития на следующую пятилетку. Это один из приоритетов социально-экономического развития страны. Проводя такие приемы, мы видим, что есть инициативные люди, которые готовы развивать экотуризм, агротуризм в нашей стране.

И, безусловно, они должны быть услышаны. И те предложения, которые у них, чтобы этот бизнес активно развивался, а предполагается, что вклад в ВРП страны должен удвоиться, они должны быть услышаны. И внесены в действующее законодательство те или иные поправки, которые бы позволяли успешно эту тему в нашей стране развивать.