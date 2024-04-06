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«Эмоции самые тяжёлые». Лукашенко рассказал о бессонной ночи накануне отстыковки «Союза»

06 апреля 2024 13:49
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За возвращением с Международной космической станции Марины Василевской и остальных членов экипажа корабля «Союз МС-24» в прямом эфире следил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко рассказал в кратком интервью нашим коллегам. Очевидно, для него эта тема – личная. Волнений было много.

«Эмоции самые тяжёлые». Лукашенко рассказал о бессонной ночи накануне отстыковки «Союза»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эмоции самые тяжелые, потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата.
– Переживали?
– Когда твои дети будут в космосе, поймешь, что такое гражданка и гражданин Беларуси в космосе. Конечно, моя ответственность в том, что не дай бог бы что случилось – вся вина на тебе. Поэтому я, конечно, рад, что все нормально случилось. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все закончилось. И сам себе подумал: больше в эту игру я играть не буду.

Марина Василевская: «Благодарю свою Республику Беларусь за такой шанс». Подробности.

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко

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