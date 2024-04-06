Делают гончарные предметы не хуже мастеров! Посмотрите на работы воспитанников Минского соццентра

Кружка с изображением картин Ван Гога, чашка в стиле прованс, сахарница в форме клубнички. А что если вам скажут, что эти предметы сделаны не мастерами, а необычными воспитанниками.
Кружка с изображением картин Ван Гога, чашка в стиле прованс, сахарница в форме клубнички. А что если вам скажут, что эти предметы сделаны не мастерами, а необычными воспитанниками.
Особенными этих ребят делает состояние здоровья. Все эти творцы – воспитанники Минского социального центра.
Виктория Терещук, специалист по социальной работе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Мастерские работают по таким направлениям, как гончарное дело, изобразительное искусство, швейное дело, декоративно-прикладное творчество. И лазерная резка по дереву. Ребята, когда к нам приходят, проходят весь поток направлений, чтобы понять, что им нравится, чтобы мы могли за ними понаблюдать и тоже помочь им выбрать то, что ближе по душе.
Одно из популярных направлений – гончарная мастерская. Работа проходит под чутким руководством профессионала Маргариты. Девушка помогает раскрыть потенциал каждому воспитаннику.
Маргарита Кравчук, руководитель кружка гончарного мастерства Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Ребята к нам приходят с разным уровнем подготовки. Поэтому мы всегда стараемся любую работу начинать с эскиза. Там уже ребята развивают свою мелкую моторику, что-то лепят, а потом, когда все получается, есть образ того, что хочется сделать, ребята начинают лепить из глины.
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