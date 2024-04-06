Делают гончарные предметы не хуже мастеров! Посмотрите на работы воспитанников Минского соццентра

Кружка с изображением картин Ван Гога, чашка в стиле прованс, сахарница в форме клубнички. А что если вам скажут, что эти предметы сделаны не мастерами, а необычными воспитанниками.

Особенными этих ребят делает состояние здоровья. Все эти творцы – воспитанники Минского социального центра.

Виктория Терещук, специалист по социальной работе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Мастерские работают по таким направлениям, как гончарное дело, изобразительное искусство, швейное дело, декоративно-прикладное творчество. И лазерная резка по дереву. Ребята, когда к нам приходят, проходят весь поток направлений, чтобы понять, что им нравится, чтобы мы могли за ними понаблюдать и тоже помочь им выбрать то, что ближе по душе.

Одно из популярных направлений – гончарная мастерская. Работа проходит под чутким руководством профессионала Маргариты. Девушка помогает раскрыть потенциал каждому воспитаннику.