«Белавиа» запустила первый рейс в Оман
Беларусь реализует активную экономическую дипломатию, ее лично направляет Президент. Новой точкой роста становится практическая реализация договоренностей по расширению нашего присутствия в странах Ближнего Востока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они были достигнуты в ходе визитов главы государства в Оман и Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года. Минск и Маскат демонстрируют открытость и взаимный интерес к сотрудничеству по всем взаимовыгодным векторам. Гостеприимство и дружелюбие – то, что нас объединяет. Первый рейс национального авиаперевозчика в один из самых красивых курортных городов на побережье Индийского океана состоится 27 февраля.
Президент Беларуси из Омана прилетел в ОАЭ.
Салала – интересное и самобытное направление, вызвало большой интерес у белорусских туристов. Продажи билетов на полет в этот четверг закрылись еще месяц назад. Нашим путешественникам только предстоит открыть преимущества отдыха в Омане. Прямой авиарейс призван активизировать и деловые контакты. Беларусь в этом регионе намерена стать экспортером технологий. Сейчас Оман развивает туристический потенциал вслед за более активными конкурентами. При этом сохраняет неповторимый колорит Востока и своей особой аутентичной культуры.