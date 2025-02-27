«Белавиа» запустила первый рейс в Оман

Беларусь реализует активную экономическую дипломатию, ее лично направляет Президент. Новой точкой роста становится практическая реализация договоренностей по расширению нашего присутствия в странах Ближнего Востока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они были достигнуты в ходе визитов главы государства в Оман и Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года. Минск и Маскат демонстрируют открытость и взаимный интерес к сотрудничеству по всем взаимовыгодным векторам. Гостеприимство и дружелюбие – то, что нас объединяет. Первый рейс национального авиаперевозчика в один из самых красивых курортных городов на побережье Индийского океана состоится 27 февраля. Президент Беларуси из Омана прилетел в ОАЭ.