27 февраля по всей Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

Правовые инспекторы труда отраслевых профсоюзов ответят на вопросы по законодательству, помогут разобраться в нюансах семейного и пенсионного права. При необходимости окажут помощь в подготовке обращений в соответствующие службы и государственные органы. Если проблема требует серьезного разбирательства, юристы берут ее на контроль. Формат проведения приема включает в себя как индивидуальные консультации, так и беседы по правовому просвещению. Опыт показывает: такая форма работы востребована и эффективна. Время и место консультаций можно узнать на официальном портале ФПБ.