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27 февраля по всей Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

27 февраля 2025 06:25
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Помощь в решении трудовых споров можно получить 27 февраля – профсоюзные правовые приемы пройдут по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 февраля по всей Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы-2

Правовые инспекторы труда отраслевых профсоюзов ответят на вопросы по законодательству, помогут разобраться в нюансах семейного и пенсионного права. При необходимости окажут помощь в подготовке обращений в соответствующие службы и государственные органы. Если проблема требует серьезного разбирательства, юристы берут ее на контроль. Формат проведения приема включает в себя как индивидуальные консультации, так и беседы по правовому просвещению. Опыт показывает: такая форма работы востребована и эффективна. Время и место консультаций можно узнать на официальном портале ФПБ.

# Прием граждан

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