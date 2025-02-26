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Все наши религии защищены Президентом – член Молодёжного совета

26 февраля 2025 18:12
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Все наши религии защищены Президентом – член Молодёжного совета-2

Александра Горбатова, член Молодежного совета при минском городском Совете депутатов:
Определенно, это и наш культурный, и генетический уже код. Мы много раз слышим и сами говорим о том, что Беларусь – это межконфессиональная и межнациональная страна, и никогда у нас не будут судить человека по религии или национальности, исключительно это будут поступки. Но одно из самых главных – это то, что все наши религии защищены Президентом. Мы видим, что он посещает и храмы, и костелы. Ни один важный религиозный праздник разных конфессий не обходится без его поздравления, что также показывает то, что сам лидер относится уважительно и каждого из нас учит уважительно относиться ко всем религиям и национальностям, проживающим на территории.

И никогда он не позволит где-то ущемить или чтобы какие-то внешние угрозы стали манипуляторами через религию на наше белорусское общество. Он учит нас защищать и религию, и национальности, неважно, к какой ты относишься.

# Религия # Александра Горбатова # Государственная политика

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