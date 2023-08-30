Как сохранить зрение ребёнка во время учебного года? Отвечает врач

Сентябрь не за горами, пора начинать новую главу школьной жизни. Быть успешным учеником – та еще задачка со звездочкой. Мотивация и хорошее самочувствие ребенка – ключ к высокой успеваемости. Есть жалобы на головную боль и усталость, обратитесь к офтальмологу, возможно, у юного непоседы появились проблемы со зрением.

Ольга Онищук, врач-офтальмолог 1-й Городской детской поликлиники:

Нарушение зрительных функций в виде спазма аккомодации и далее, если глаз все время в напряжении, то чаще всего перерастает в миопию. Если не помогать именно глазу видеть правильно, то в последующем очень сильно растягивается сетчатка, этот процесс будет прогрессировать быстрее.

Один из способов преодолеть недуг – очковая коррекция. Вместе с ней медики советуют подросткам реже использовать гаджеты и соблюдать диету.

Ольга Онищук:

У детей дошкольного возраста 10-15 минут в день разрешается, далее не более часа в день. На зрение гораздо больший эффект оказывает черника, морковь. Но дополнительные комплексы, которые в аптеках продаются, обычно назначения идут в поздний осенний период, зимний.