Как сохранить зрение ребёнка во время учебного года? Отвечает врач
Сентябрь не за горами, пора начинать новую главу школьной жизни. Быть успешным учеником – та еще задачка со звездочкой. Мотивация и хорошее самочувствие ребенка – ключ к высокой успеваемости. Есть жалобы на головную боль и усталость, обратитесь к офтальмологу, возможно, у юного непоседы появились проблемы со зрением.
Ольга Онищук, врач-офтальмолог 1-й Городской детской поликлиники:
Нарушение зрительных функций в виде спазма аккомодации и далее, если глаз все время в напряжении, то чаще всего перерастает в миопию. Если не помогать именно глазу видеть правильно, то в последующем очень сильно растягивается сетчатка, этот процесс будет прогрессировать быстрее.
Один из способов преодолеть недуг – очковая коррекция. Вместе с ней медики советуют подросткам реже использовать гаджеты и соблюдать диету.
Ольга Онищук:
У детей дошкольного возраста 10-15 минут в день разрешается, далее не более часа в день. На зрение гораздо больший эффект оказывает черника, морковь. Но дополнительные комплексы, которые в аптеках продаются, обычно назначения идут в поздний осенний период, зимний.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Чтобы избежать проблем со зрением, необходимо выполнять гимнастику для глаз. Итак, начнем зарядку: упражнение первое для улучшения кровообращения – быстро моргаем в течение минуты. Упражнение второе: смотрим пару секунд на близкий объект, а затем переводим взгляд на дальний.
Крайне важно и правильно организовывать рабочую зону школьника. Отсутствие лишних предметов на столе, мебель, освещение – каждая деталь имеет значение.
Татьяна Островская, заведующий отделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Рабочее пространство лучше организовать вблизи окна, чтобы обеспечить естественным освещением рабочую поверхность. Чтобы правильно выбрать стол, нужно понимать, что если ребенок сидит на стуле, то крышка стола должна приходиться на уровне солнечного сплетения. Когда ребенок садится на стул, в коленном суставе должен образоваться прямой угол. Для местного освещения рекомендуем использовать лампы накаливания, мощностью 40-60 ватт.
Также специалисты советуют родителям обращать внимание и на время выполнения домашнего задания.
Татьяна Островская:
Главное в профилактике нарушения зрения – соблюдение режима труда и отдыха. Как у нас в школе уроки по 45 минут, желательно такого придерживаться и дома. Во время отдыха хорошо открыть форточку и выйти из комнаты.