«Белавиа» приостанавливает полеты в Шарм-эль-Шейх

Новости Беларуси. Белорусский авиаперевозчик приостанавливает полеты в египетский Шарм-эль-Шейх с 10 декабря. Представители авиакомпании пока не говорят, на какой конкретно период и добавляют, что решение было принято по коммерческим причинам около месяца назад, исходя из заявок турфирм, которые формируют группы в этом направлении.

9 декабря самолет вылетит в Египет для того, чтобы забрать туристов с курорта. Добавим, летать в Хургаду самолеты продолжат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.