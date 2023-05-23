«Жестоко избивали закладчиков». В Минске двух «спортиков» заключили под стражу

Новости Беларуси. Увечья и жестокие избиения. Столичные следователи сообщили подробности расследования уголовного дела со множеством эпизодов в отношении двух так называемых «спортиков», которые работали на хозяина наркомагазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие – парень и девушка – рассказали правоохранителям, что в даркнете они купили особо опасное психотропное вещество. Им передали координаты, где можно забрать товар. Но тайник оказался пустым, а к паре подошли двое неизвестных с оружием. Они жестоко избили минчан, а женщине отрезали фалангу пальца руки. Позже стало известно, что пострадавшая работала закладчицей. Девушка не выполнила поставленные куратором задачи, за что он решил ее наказать.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Как правило, куратор интернет-магазина сообщал обвиняемым данные распространителей, их координаты и оговаривал желаемый способ расправы. Так называемые каратели поджидали своих жертв в укромных местах, чтобы на крики о помощи никто не пришел. «Спортики» жестоко избивали закладчиков руками, ногами, битами, дубинками и иными подручными средствами. А также распыляли им перцовый газ в лицо и применяли электрошокер. Запугивая применением пневматического пистолета, фигуранты заставляли провинившихся, стоя на коленях, извиняться перед руководителем интернет-магазина. Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли работодателю, за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США.