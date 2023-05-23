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«Жестоко избивали закладчиков». В Минске двух «спортиков» заключили под стражу

23 мая 2023 08:00
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Новости Беларуси. Увечья и жестокие избиения. Столичные следователи сообщили подробности расследования уголовного дела со множеством эпизодов в отношении двух так называемых «спортиков», которые работали на хозяина наркомагазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Жестоко избивали закладчиков». В Минске двух «спортиков» заключили под стражу-1

Пострадавшие – парень и девушка – рассказали правоохранителям, что в даркнете они купили особо опасное психотропное вещество. Им передали координаты, где можно забрать товар. Но тайник оказался пустым, а к паре подошли двое неизвестных с оружием. Они жестоко избили минчан, а женщине отрезали фалангу пальца руки. Позже стало известно, что пострадавшая работала закладчицей. Девушка не выполнила поставленные куратором задачи, за что он решил ее наказать.  

«Жестоко избивали закладчиков». В Минске двух «спортиков» заключили под стражу-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Как правило, куратор интернет-магазина сообщал обвиняемым данные распространителей, их координаты и оговаривал желаемый способ расправы. Так называемые каратели поджидали своих жертв в укромных местах, чтобы на крики о помощи никто не пришел. «Спортики» жестоко избивали закладчиков руками, ногами, битами, дубинками и иными подручными средствами. А также распыляли им перцовый газ в лицо и применяли электрошокер. Запугивая применением пневматического пистолета, фигуранты заставляли провинившихся, стоя на коленях, извиняться перед руководителем интернет-магазина. Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли работодателю, за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США. 

«Жестоко избивали закладчиков». В Минске двух «спортиков» заключили под стражу-7

Всего на счету фигурантов четыре подобных заказа. Потерпевшими по уголовному делу признаны четверо граждан. Их возраст – от 25 до 30 лет.  

# Судебная система Беларуси # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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