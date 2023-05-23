Учебно-методический сбор службы противопожарной защиты Вооружённых Сил прошёл в Старых Дорогах

Новости Беларуси. Учебно-методический сбор со специалистами службы противопожарной защиты Вооруженных Сил прошел в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Учебно-методический сбор со специалистами службы противопожарной защиты Вооруженных Сил прошел в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из важных его этапов стала ликвидация чрезвычайной ситуации. Для этого привлекли подразделения гарнизона и специалистов Стародорожского отдела по чрезвычайным ситуациям.
Антон Минкевич, главный инспектор по пожарному надзору управления противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил Беларуси:
В рамках подготовки Вооруженных Сил по предназначению в учебном году проведен учебно-методический сбор со специалистами службы пожарной защиты Вооруженных Сил. Были отработаны тушение условного пожара, организация взаимодействия привлечения систем обеспечения (это МЧС, медицинская служба) в ходе тушения пожара на опасных объектах. Наша практика дальнейшего самосовершенствования будет продолжена, и мы будем работать в данном направлении. А самая главная задача – это не допустить и отрабатывать эти моменты только в учебных целях.
В результате слаженных и своевременных действий бойцов всех подразделений условная чрезвычайная ситуация была оперативно ликвидирована.