Прямой эфир

Учебно-методический сбор службы противопожарной защиты Вооружённых Сил прошёл в Старых Дорогах

23 мая 2023 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учебно-методический сбор со специалистами службы противопожарной защиты Вооруженных Сил прошел в Старых Дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Учебно-методический сбор службы противопожарной защиты Вооружённых Сил прошёл в Старых Дорогах-1

Одним из важных его этапов стала ликвидация чрезвычайной ситуации. Для этого привлекли подразделения гарнизона и специалистов Стародорожского отдела по чрезвычайным ситуациям.  

Учебно-методический сбор службы противопожарной защиты Вооружённых Сил прошёл в Старых Дорогах-4

Антон Минкевич, главный инспектор по пожарному надзору управления противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил Беларуси:  
В рамках подготовки Вооруженных Сил по предназначению в учебном году проведен учебно-методический сбор со специалистами службы пожарной защиты Вооруженных Сил. Были отработаны тушение условного пожара, организация взаимодействия привлечения систем обеспечения (это МЧС, медицинская служба) в ходе тушения пожара на опасных объектах. Наша практика дальнейшего самосовершенствования будет продолжена, и мы будем работать в данном направлении. А самая главная задача – это не допустить и отрабатывать эти моменты только в учебных целях.  

Учебно-методический сбор службы противопожарной защиты Вооружённых Сил прошёл в Старых Дорогах-7

В результате слаженных и своевременных действий бойцов всех подразделений условная чрезвычайная ситуация была оперативно ликвидирована.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Последний звонок – начались мероприятия, посвящённые завершению учебного года
23 мая 2023 07:13

Последний звонок – начались мероприятия, посвящённые завершению учебного года

Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ
23 мая 2023 06:48

Развитие отрасли общественного питания обсудили в МАРТ

Международный форум «Здравоохранение Беларуси» стартует 23 мая в Минске
23 мая 2023 06:28

Международный форум «Здравоохранение Беларуси» стартует 23 мая в Минске