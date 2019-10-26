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Предстоящей ночью часть европейских стран перейдёт на зимнее время

26 октября 2019 13:53
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Новости мира. Предстоящей ночью многие европейские страны перейдут на зимнее время. Стрелки часов переведут на час назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящей ночью часть европейских стран перейдёт на зимнее время-1

Беларусь отменила подобную практику еще в 2011 году. Таким образом уже 27 октября разница во времени между Беларусью Украиной, Латвией и Литвой будет в один час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином – два часа.

Предстоящей ночью часть европейских стран перейдёт на зимнее время-4

В связи с этим изменения в графике движения пассажирских поездов были внесены заранее. На зимнее расписание переходит и национальная авиакомпания.

# Часы # Фотофакт

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