Предстоящей ночью часть европейских стран перейдёт на зимнее время

Новости мира. Предстоящей ночью многие европейские страны перейдут на зимнее время. Стрелки часов переведут на час назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отменила подобную практику еще в 2011 году. Таким образом уже 27 октября разница во времени между Беларусью Украиной, Латвией и Литвой будет в один час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином – два часа.