В Беларусь идут крещенские морозы: к концу недели до минус 26-ти

Новости Беларуси. В Беларусь на смену снегопадам идут крещенские морозы. Столбик термометра этой ночью в некоторых регионах страны опустился до минус 22-ух градусов.

Днем температура воздуха также будет морозной — минус 10. Осадков не прогнозируется. А значит - самое время очистить от снега города и населенные пункты после двух циклонов.

Ликвидацией последствий снегопадов сотрудники МЧС, ГАИ и дорожные службы занимаются круглосуточно. Основное внимание сейчас уделяется территориям в спальных районах и во дворах. Вместе с коммунальщиками снег убирают и жильцы.