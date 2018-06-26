«Практически из руин и пепла восстановлен». Витебск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Сегодня, 26 июня, Витебск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 26 июня 1944 года город впервые за долгие годы оккупации ощутил дыхание свободы.

Советские войска с ликованием встречали местные жители – коренных витебчан оставалось здесь всего 118. Город был разрушен практически до основания – сохранилось менее 10 % построек, а заводы и фабрики были эвакуированы на Урал.

Владимир Маханьков, ветеран Великой Отечественной войны: Город был в тяжелом положении очень – разруха полностью. Все почти жилые кварталы были уничтожены. Народ до освобождения города мучился, страдал. Но он добился своего, город стал свободным, красивым.

Виктор Николайкин, председатель Витебского горисполкома:

Были моменты, когда предлагали: «Давайте оставим этот город как памятник-руины». Он практически из руин и пепла был восстановлен. Сегодня, наверное, даже сложно и невозможно поверить, что в Витебске проживает почти 380 тысяч человек.

По традиции, митинг прошел у мемориала на площади Победы. Отметить 74-ю годовщину и отдать дань памяти воинам-освободителям Витебска пришли сегодня сотни горожан.