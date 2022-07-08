Беларусь занимает 36-ю позицию в мировом рейтинге по продовольственной безопасности

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне. Сегодня сельское хозяйство развивается стремительными темпами. Мы полностью покрываем внутренние потребности в социально значимых продуктах – картофель, молоко, мясо – и производим со значительным запасом. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, подтверждая правильную стратегическую политику. Так, по показателю продовольственной безопасности наша страна занимает 36-ю позицию в мировом рейтинге.