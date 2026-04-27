Лукашенко совершает рабочую поездку в Наровлянский район

Вопросы развития Полесья – в центре внимания главы государства. Продолжается большая командировка Александра Лукашенко в Гомельскую область. Президент сегодня, 27 апреля, работает в Наровлянском районе. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс экспериментальной базы «Криничная». Это крупное хозяйство, которое занимается производством элитных семян зерновых культур и разведением племенного скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молочно-товарная ферма «Будки» введена в эксплуатацию в 2024 году. Ее строительство велось в рамках государственной программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Стоимость проекта составила более 25 миллионов рублей. На начало апреля 2026 года, поголовье скота здесь насчитывает порядка 900 голов, из них около 600 – дойное стадо.

Также сегодня Президент посетит и ряд других объектов. Подробности – в следующих выпусках новостей.

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