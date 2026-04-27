Берега водоемов Витебской области приводят в порядок

В Витебской области к началу купального сезона приведут в порядок зоны отдыха на берегах более 20 рек и озер. К экологической инициативе «Беларусь синеокая» присоединились не только представители Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира, но и неравнодушные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовой десант уже высадился на берегах озера Полонское – это излюбленное место отдыха жителей окрестных деревень и Витебска.

Максим Куропятник, учащийся Вороновской средней школы: Находили мусор: бутылки, фантики, упаковки от чипсов. А еще бывает битое стекло, и дети, и люди просто могут пораниться. Все для того, чтобы здесь летом было красиво и уютно.

Работа идет не только на суше: водолазы обследуют дно озера, погружаясь на глубину до двух метров, и поднимают на поверхность самые необычные предметы.

Роман Колца, председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: В акции принимают участие молодежь, БРСМ, школы, представители местных органов власти, а также природоохранная организация.

Игорь Шелиханов, водолаз Вороновской спасательной станции:

Во время обследования акватории озера, во время чистки пляжа, попадаются разные бутылки. В основном это бутылки, мусор, там бывает кто-то очки потерял подводные, также находим покрышки от машин.

Витебская область – край рек и озер: здесь свыше тысячи водных объектов. В рамках акции «Беларусь синеокая» десятки из них приведут в порядок.