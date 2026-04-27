За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза

Обеспечение безопасности на рабочих местах – совместная обязанность государства, нанимателей и профсоюзов. За последние 20 лет уровень производственного травматизма в нашей стране снизился в три раза, а смертельного – вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые стратегии в области охраны труда уже приносят плоды: предприятия модернизируются и внедряют современные технологии. Яркий пример – Минский тракторный завод, где трудятся 14 тысяч человек. Здесь внедряют цифровой видеоконтроль, заменяют старое оборудование и обновляют систему обучения персонала. Благодаря этому за 2025 год травматизм на предприятии снизился на 30 %.

Василий Сакач, заместитель технического директора по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности ОАО «МТЗ»: У нас установлено по производству около полутора-двух тысяч камер видеонаблюдения. Мы практически на 70 % покрыли площадь Минского тракторного завода. В режиме реального времени мы можем наблюдать, что происходит на этих опасных местах.

Олег Токун, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Мы планируем пересмотреть подходы обеспечения безопасности труда. Разрешим использовать практически во всех отношениях, связанных с охраной труда, электронные документы. То есть не нужно будет расписываться в журналах. Можно будет, например, проводить инструктаж по технике безопасности посредством видеоконференцсвязи.

В прошлом году был достигнут исторический минимум: на производстве погибли 103 человека – это самое низкое число за весь период независимости страны.