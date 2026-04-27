Прямой эфир

За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза

27 апреля 2026 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обеспечение безопасности на рабочих местах – совместная обязанность государства, нанимателей и профсоюзов. За последние 20 лет уровень производственного травматизма в нашей стране снизился в три раза, а смертельного – вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза-2

Новые стратегии в области охраны труда уже приносят плоды: предприятия модернизируются и внедряют современные технологии. Яркий пример – Минский тракторный завод, где трудятся 14 тысяч человек. Здесь внедряют цифровой видеоконтроль, заменяют старое оборудование и обновляют систему обучения персонала. Благодаря этому за 2025 год травматизм на предприятии снизился на 30 %.

За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза-4

Василий Сакач, заместитель технического директора по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности ОАО «МТЗ»:
У нас установлено по производству около полутора-двух тысяч камер видеонаблюдения. Мы практически на 70 % покрыли площадь Минского тракторного завода. В режиме реального времени мы можем наблюдать, что происходит на этих опасных местах. 

За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза-6

Олег Токун, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Мы планируем пересмотреть подходы обеспечения безопасности труда. Разрешим использовать практически во всех отношениях, связанных с охраной труда, электронные документы. То есть не нужно будет расписываться в журналах. Можно будет, например, проводить инструктаж по технике безопасности посредством видеоконференцсвязи.

В прошлом году был достигнут исторический минимум: на производстве погибли 103 человека – это самое низкое число за весь период независимости страны.

# Олег Токун

Другие новости рубрики

Все новости
Берега водоемов Витебской области приводят в порядок
27 апреля 2026 06:51

Берега водоемов Витебской области приводят в порядок

Девушки-военнослужащие внутренних войск преодолели экстремальный марш-бросок
27 апреля 2026 06:50

Девушки-военнослужащие внутренних войск преодолели экстремальный марш-бросок

В Витебской области реконструируют заказник «Ельня» – что ждет туристов?
27 апреля 2026 06:34

В Витебской области реконструируют заказник «Ельня» – что ждет туристов?