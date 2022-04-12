В Бобруйске речка вышла из берегов и залила огороды и дома. Как эту проблему решили сенаторы?

Новости Беларуси. За каждой проблемой – конкретный человек. Работа с обращениями граждан остается в приоритете для всех ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но иногда, чтобы решить проблему местного масштаба, людям приходится не один год оббивать пороги кабинетов чиновников. У многих после такого «хождения по мукам» опускаются руки. Но это не про героев следующего сюжета. Как всего один звонок на прямую линию помогает решить житейскую проблему? Реальные истории в сюжете Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся в городе Бобруйске возле местной речушки Бобруйка. Еще год назад это место выглядело совсем по-другому. Русло реки было очень заросшим, и это доставляло местным жителям массу проблем.

Начали мы это в 2017 году. Почти пять лет.

Камыши по колено и дремучие ивы на берегах. Буйная растительность за последние годы взяла в плен почти 10 километров этой реки. Густая трава тормозила течение, и после каждого дождя уровень воды поднимался все выше. Бобруйка стала выходить из берегов. От наводнений первым делом пострадали огороды, а после вода стала частым гостем в домах у людей. Из берегов выходила не только река, но и терпение местных жителей. Пять лет назад со своей проблемой они решили обратиться в местные органы власти, но там объяснили: очистить русло реки – дело серьезное и затратное. Денег на такие работы в бюджете нет. Однажды траву даже покосили, но это помогло только на короткое время.

Галина Асташова, жительница Бобруйска:

Когда мы в интернете увидели, что есть прямая линия, мы обратились. Нам потом пришел ответ, что в 2022 году работы будут выполнены. Мы были так обрадованы, что их начали намного раньше, в конце октября.