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Лукашенко требует упростить процесс строительства многоэтажек по аналогии с индивидуальными домами

22 июня 2023 09:01
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 22 июня, во время совещания с руководством Совмина поручил продолжить упрощение процесса возведения многоэтажных домов, заводов, промобъектов по аналогии с индивидуальными домами. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что по частному сектору, как ему докладывали, большинство вопросов по части доступа к коммуникациям, документации разрешились. «Хорошо, если так. Но я сомневаюсь», – сказал глава государства. Лукашенко дополнил, что в ближайшее время это будет проверено.

Чтобы приступить к строительству многоэтажного дома, завода, промышленного объекта, необходимо собрать десяток-другой техусловий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих, отметил Лукашенко. Столько же справок потом нужно подготовить в конце строительства. Президент поручил посмотреть, в каких направлениях есть возможность от справок отказаться. Этот вопрос он потребовал проработать.

# Строительство # общество # Александр Лукашенко

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