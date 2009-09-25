Беларусь встречает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Патриарх посетит минский Свято-Духов кафедральный собор, где поклонится Минской иконе Божией Матери и мощам святой Софии Слуцкой.

Цель визита предстоятеля Русской православной церкви - духовное общение с белорусской паствой, совершение совместных молитв о церкви и народе, а также встречи с общественностью и молодежью Беларуси.

В минском Свято-Духовом соборе будет отслужен краткий молебен. И сегодня же Патриарх намерен посетить храм-памятник в честь Всех святых и невинно убиенных в Отечестве нашем. После этого с участием Его Святейшества состоится торжественное собрание во Дворце Республики. Здесь будут представители государственных органов Беларуси, светской и церковной общественности, молодежи.

К визиту Патриарха Московского и всея Руси Беларусь подготовила подарки. Главный из них - факсимильное издание знаменитого Слуцкого Евангелия. Этот дар призван стать символом духовного возрождения белорусской нации.

Визит Патриарха Кирилла продолжится на выходных. В программе посещение колыбели белорусского православия – Полоцка и Витебска.