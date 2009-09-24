Минск 24 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило 24 сентября рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

Безымянные скверы сегодня обрели названия

Сквер в границах улиц Красноармейской - К. Маркса - Энгельса - проспекта Независимости (Александровский).

Между ЦУМом и библиотекой имени Пушкина ( Бондаревский).

В границах улиц Татарской - Грибоедова - Игнатенко (Татарский).

Ограниченный улицами Декабристов - Парашютной - Папанина (Грушевский).

Улицами Харьковской - Берута - Верещагина (Тучинский).

В границах улиц Октябрьской - Ульяновской - Белорусской и реки Свислочь (Ляховский).

Улица в районе Одоевского - Бельского - Пономаренко (Кириенко).

Подробности реконструкции главного детского здания столицы

В 60 лет жизнь только начинается. Здание цирка обрастает новыми деталями и прирастает целыми зданиями. Территория вокруг превратилась в стройплощадку, но уже видны очертания - амфитеатра, арены под открытым небом, где будут проходить летние представления.

Еще один манеж (репетиционный) появится в новом здании из семи этажей, 2 из которых подземные. На 6 метров вглубь ушло и основное здание. До сдачи объекта год, но для строителей счет идет на минуты – каждый день 400 специалистов

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Центральный район

Столичный перформанс

В сквере Дзержинского появились скульптуры. На глазах оживают не только скульптурные композиции, но и плакаты. Живые символы страны советов выросли за считанные минуты. Таким нестандартным способом молодёжь отмечает день образования комсомола Беларуси.

Ленинский район

В этот дом уже никто не позовёт в гости. Вместо стен - руины, вместо окон - зияющие дыры. 117-ый дом в одночасье стал запретной зоной. Квартиры в буквальном смысле погружают в машины и вывозят в виде мусора и пыли.

В микрорайоне Лошица опустело сразу три дома. Все они пойдут под снос во благо реконструкции улицы Маяковского. Ещё одна сталинка дожидается своего последнего часа. Две недели и дома не будет!

Октябрьский район

22 минчанина обрели средства передвижения

Сегодня этих людей ждал приятный сюрприз. В центре социальной защиты прошла благотворительная акция. Инвалидные коляски были подарены тем, кто в них особенно нуждался. Для таких модернизированных колясок нужен и специальный мастер-класс. Владельцы без замедления сразу опробовали новые и более удобные средства передвижения.

Открытие духовной выставка художника Андрея Смоляка

Минский художник Андрей Смоляк отобрал более 30-ти своих картин для духовной выставки, которая торжественно открылась сегодня в столичном Институте теологии. Уже завтра здесь побывает Патриарх Всея Руси Кирилл. В планах организаторов также благотворительные акции и международная религиозная конференция.

Посмотреть на торжественное открытие пришли почетные гости из Италии. Взглянуть на работы Смоляка пожелали финалистки конкурса Мисс-Минск во главе с Ольгой Сережниковой, евица Инна Афанасьева, художники и литераторы.

Фестиваль по боди-арту

Минчан перевоплотили в шедевры искусства. Живые картины сегодня дефилировали по подиуму столичного центра молодёжи «Орион».

В районном фестивале по боди-арту музой и мольбертом для юных художников стали минские школьники. В наряды из красок модели были одеты в течение двух часов. На коже участников художественного шоу буйством красок разгорались стихии, пел птичий хор, рождались цветочные композиции. Кульминацией авангардного показа стал импровизированный танец абстракции.

ОПРОС

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь