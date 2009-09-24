Недетский сюрприз в детском лакомстве

Предприниматель удивил маленьких потребителей и их родителей. В каждую пачку «Кукурузных палочек для мальчиков (или девочек)» помещалась незамысловатая игрушка, некоторые сувениры были весьма фривольного характера…

Минчанка Елена Бабич, желая доставить радость своему сыну, приобрела «Кукурузные палочки для мальчиков с сюрпризом». Особое доверие вызвал тот факт, что изготовлен продукт в Республике Беларусь. Ожидалось, что в качестве презента сын получит какую-либо вещицу из нарисованных на пакете. Машинку, самолётик, или уточку. Каково же было её удивление, когда из пакета выпал значок.

– Сын пришёл ко мне и спросил: мама, а что здесь голый дядя и тётя делают? На значке была сексуальная сцена и надпись: «получи меня сзади, сатана», – рассказала Елена БАБИЧ. – Как такое можно в детский сюрприз положить?

Слова, написанные на английском, в состоянии перевести любой школьник младших классов, а картинка и вовсе выглядит развратно. Елена, защищая детей от посягательства на их психику, потребовала у производителя сертификат качества на китайские игрушки-вкладыши.

– Есть вещи, которые не сертифицируются. Это не игрушки, это считается сувениром, – сказал корреспонденту СТВ директор предприятия-производителя кукурузных палочек. Он не смог дать вразумительного ответа, как эти «недетские» сувениры попали в упаковку.

– За год 1,5 миллиона штук производится. Но могут же быть такие ситуации, с кем не бывает? Слава Богу, никто не отравился. Если бы вопрос был в качестве кукурузных палочек, то можно было понять – напрямую наша вина. Это просто «чёртовый случай», – добавил директор.

Специалисты же считают, что такой «чёртовый случай» может привести к проблемам.

– Увидев такое, ребёнок не может воспринять это нормально. Это вызывает шок. Это наносит травму психике ребёнка, – считает психолог Марина СИНЯВСКАЯ.

– Этот факт просто вопиющий. По меньшей мере, это можно расценивать, как грубую халатность и недосмотр со стороны руководства данной коммерческой структуры, которое вкладывает детям такие предметы, – считает референт митрополита Филарета, заведующий юридической службы Белорусской Православной Церкви Андрей АЛЕШКО. – Мне не хочу верить в то, что это кто-то сделал умышленно.

Экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости вынесла вердикт – это не порнография.

– Они могут быть классифицированы, как эротические изображения. Но, эротическое изображение приемлемо для лиц старше 18 лет, – пояснил заместитель председателя экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости Алексей БЕЗУГЛЫЙ. – Таким образом, производители и распространители данного продукта искусственно культивируют нездоровый интерес детей к той сфере, которая пока должна оставаться для них за кадром.

К сожалению, привлечь производителя к уголовной ответственности нельзя, так как сувениры-вкладыши не носят порнографический характер. Предпринимателя всё же накажут рублём, а данную партию снимут с прилавков.