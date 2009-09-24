Новое издание Слуцкого Евангелия

Его подготовило издательство белорусской православной церкви. Уникальный рукописный памятник старины теперь можно будет увидеть в храмах и библиотеках.Рукопись наравне с крестом Евфросинии Полоцкой и книгами Франциска Скорины считается символом Беларуси. Православная святыня была написана в Слуцке в 1581 году князем Юрием Олельковичем. В начале Великой Отечественной, Евангелие было вывезено из Могилёвского музея и бесследно исчезло вместе с другими ценностями. И только 6 лет назад Митрополит Минский и Слуцкий Филарет представил чудом сохранившееся издание.