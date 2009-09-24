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Новое издание Слуцкого Евангелия

24 сентября 2009 20:01
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Его подготовило издательство белорусской православной церкви. Уникальный рукописный памятник старины теперь можно будет увидеть в храмах и библиотеках.Рукопись наравне с крестом Евфросинии Полоцкой и книгами Франциска Скорины считается символом Беларуси. Православная святыня была написана в Слуцке в 1581 году князем Юрием Олельковичем. В начале Великой Отечественной, Евангелие было вывезено из Могилёвского музея и бесследно исчезло вместе с другими ценностями. И только 6 лет назад Митрополит Минский и Слуцкий Филарет представил чудом сохранившееся издание.
# общество

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