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Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию

28 декабря 2018 16:34
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Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи от Беларуси отправился в Сирию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию-1

50-тонный груз сформирован с учетом потребностей сирийской стороны. В основном это вещи жизненной необходимости: продукты питания и медикаменты. Также на Ближний Восток будет доставлена техника: два самосвала и автобус МАЗ. Доставку уже по традиции контролируют сотрудники МЧС и Министерства транспорта.

Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию-4



Ситуация в Сирии по-прежнему непростая. В стране не хватает элементарного. Из-за большого числа беженцев остро стоит проблема с продовольствием.

Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию-6

Кроме того, разрушенными остаются более 70% социальных объектов: детские сады, школы, больницы. Последние месяцы в страну доставляют десятки тонн гуманитарной помощи. Только из Беларуси такой груз отправляется уже в 4-й раз.

Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию-9

Александр Лучонок, СТВ:
В этих контейнерах то, что во время военных конфликтов попросту жизненная необходимость: одежда, продукты питания, мебель и медикаменты. Груз сформирован с учетом потребностей сирийской стороны. Уже сегодня он готов к доставке и отправится в пункт назначения.

В Сирию передадут и специальное оборудование для восстановления инфраструктуры, технику МАЗ, два самосвала и автобус.

Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию-12



На счету белорусских спасателей за 19 лет – более 60 подобных операций.

Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию-14

Расстояние между странами более двух тысяч километров. После железнодорожной транспортировки из Литвы контейнеры отправятся морским путем в порт Латакия. Там уже гуманитарку распределят по пострадавшим регионам.

Сергей Швырев: «Это больше 50 тонн гуманитарного груза»

Дорога из Беларуси в Сирию неблизкая. Только морской путь займет около 7 недель. Планируется, что за это время в нашей стране будет сформирована специальная рабочая группа из спасателей. Они уже на Ближнем Востоке передадут гуманитарку нуждающимся.

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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