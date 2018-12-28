Беларусь уже в 4-й раз отправляет гуманитарный груз в Сирию

Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи от Беларуси отправился в Сирию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50-тонный груз сформирован с учетом потребностей сирийской стороны. В основном это вещи жизненной необходимости: продукты питания и медикаменты. Также на Ближний Восток будет доставлена техника: два самосвала и автобус МАЗ. Доставку уже по традиции контролируют сотрудники МЧС и Министерства транспорта.





Ситуация в Сирии по-прежнему непростая. В стране не хватает элементарного. Из-за большого числа беженцев остро стоит проблема с продовольствием.

Кроме того, разрушенными остаются более 70% социальных объектов: детские сады, школы, больницы. Последние месяцы в страну доставляют десятки тонн гуманитарной помощи. Только из Беларуси такой груз отправляется уже в 4-й раз.

Александр Лучонок, СТВ:

В этих контейнерах то, что во время военных конфликтов попросту жизненная необходимость: одежда, продукты питания, мебель и медикаменты. Груз сформирован с учетом потребностей сирийской стороны. Уже сегодня он готов к доставке и отправится в пункт назначения. В Сирию передадут и специальное оборудование для восстановления инфраструктуры, технику МАЗ, два самосвала и автобус.





На счету белорусских спасателей за 19 лет – более 60 подобных операций.