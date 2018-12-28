Прямой эфир

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси

28 декабря 2018 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи от Беларуси отправляется 28 декабря в Сирию. 50-тонный груз сформирован с учетом потребностей сирийской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном, это вещи жизненной необходимости: продукты питания, одежда, школьные принадлежности и медикаменты. На Ближний Восток также будет поставлена техника МАЗ и специальное оборудование для восстановления инфраструктуры.

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-1

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-3

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-5

Напомним, в результате военных конфликтов в Сирии было разрушено более 70 % социальных объектов – детские сады, школы, больницы.

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-8

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Беларуси:
Загружены уже компрессорные установки, дизель-генераторы для разборки завалов и для работы, электроинструменты. Проходит погрузка школьных принадлежностей, школьных парт, одежды и обуви для детей.

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-11

Сергей Швырев, директор транспортно-логистического центра «Минск»:
Сегодня груз будет окончательно погружен. Это больше 50 тонн гуманитарного груза. Сегодня ночью груз отправится со станции «Колядичи» Белорусской железной дороги. В течение двух суток груз дойдет до порта Клайпеда.

В ближайшее время груз будет отправлен в Клайпеду, откуда контейнеры морским путем доставят в сирийский порт Латакия. Ожидается, что в пострадавшие регионы Сирии гуманитарная помощь прибудет до конца февраля. Операцию будут контролировать сотрудники МЧС.

Отметим, эта гуманитарная помощь уже четвертая, которую оказывает наша страна Сирии.

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-14

Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси-16

# Социальная помощь # общество # Сергей Новик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не только книги, но и праздник. Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой курсирует по деревням Гродненского района
28 декабря 2018 12:42

Не только книги, но и праздник. Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой курсирует по деревням Гродненского района

«Это место обладает сакральными силами». Рассказываем о Горе Крестов около Копыля
28 декабря 2018 12:12

«Это место обладает сакральными силами». Рассказываем о Горе Крестов около Копыля

«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким
28 декабря 2018 11:37

«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким