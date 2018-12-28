Техника МАЗ, одежда, продукты питания, медикаменты. 50-тонный гуманитарный груз отправляется в Сирию из Беларуси

В основном, это вещи жизненной необходимости: продукты питания, одежда, школьные принадлежности и медикаменты. На Ближний Восток также будет поставлена техника МАЗ и специальное оборудование для восстановления инфраструктуры.

Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи от Беларуси отправляется 28 декабря в Сирию. 50-тонный груз сформирован с учетом потребностей сирийской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате военных конфликтов в Сирии было разрушено более 70 % социальных объектов – детские сады, школы, больницы.

Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Беларуси: Загружены уже компрессорные установки, дизель-генераторы для разборки завалов и для работы, электроинструменты. Проходит погрузка школьных принадлежностей, школьных парт, одежды и обуви для детей.

Сергей Швырев, директор транспортно-логистического центра «Минск»:

Сегодня груз будет окончательно погружен. Это больше 50 тонн гуманитарного груза. Сегодня ночью груз отправится со станции «Колядичи» Белорусской железной дороги. В течение двух суток груз дойдет до порта Клайпеда.

В ближайшее время груз будет отправлен в Клайпеду, откуда контейнеры морским путем доставят в сирийский порт Латакия. Ожидается, что в пострадавшие регионы Сирии гуманитарная помощь прибудет до конца февраля. Операцию будут контролировать сотрудники МЧС.

Отметим, эта гуманитарная помощь уже четвертая, которую оказывает наша страна Сирии.