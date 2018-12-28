Марианна Щёткина, посещая путчинскую школу накануне Нового года: «Важно принести тепло в каждый дом»

Новости Беларуси. К учащимся путчинской школы с подарками 28 декабря приехали представители Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мягкие игрушки, сладкие угощения и главный подарок – ноутбук.

Здешние ребята каждый год представляют свою альма-матер на республиканских и международных олимпиадах. Десятки завоеванных наград в копилке этой школы. Поэтому новый ноутбук весьма кстати.

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

У нас Год малой родины. Уже не первый год Белорусский союз женщин старается охватить все учреждения образования, там, где у нас учатся дети в небольших школах. Конечно, для них тоже очень важно внимание со стороны государства, со стороны нас, общественных объединений.

Мы, как женщины, всегда принимаем очень активное участие, потому что, как мамы, мы знаем, как важно принести тепло в каждый дом.

Большой праздник ждет ребят и 2 января. Новогодний спектакль «Путешествие голубой стрелы» при поддержке Белорусского союза женщин соберет более 600 детей из Минской области.