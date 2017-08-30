Большинство из них публикуется впервые: в Минске презентовали сборник документов Белорусского штаба партизанского движения

Новости Беларуси. Когда-то на них стоял гриф «Совершенно секретно». Сборник с уникальными материалам 30 августа презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приурочено издание к 75-летию со дня создания Белорусского штаба партизанского движения. Под твердой обложкой несколько сотен страниц с архивными документами: приказами, планами, донесениями, разведывательными сводками, радио- и шифр-телеграммами. Большая часть материалов публикуется впервые.

Роль партизанского движения в годы войны на территории Беларуси переоценить невозможно: они героически сражались уже с первых недель войны. Всего в движении участвовали больше 300 тысяч белорусов.