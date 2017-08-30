Большинство из них публикуется впервые: в Минске презентовали сборник документов Белорусского штаба партизанского движения
Новости Беларуси. Когда-то на них стоял гриф «Совершенно секретно». Сборник с уникальными материалам 30 августа презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приурочено издание к 75-летию со дня создания Белорусского штаба партизанского движения. Под твердой обложкой несколько сотен страниц с архивными документами: приказами, планами, донесениями, разведывательными сводками, радио- и шифр-телеграммами. Большая часть материалов публикуется впервые.
Роль партизанского движения в годы войны на территории Беларуси переоценить невозможно: они героически сражались уже с первых недель войны. Всего в движении участвовали больше 300 тысяч белорусов.
87 партизан-подпольщиков стали Героями Советского Союза.
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь:
Все документы, которые вошли в этот сборник, рассекречены. Но большинство из них публикуется впервые. Потому что до середины 90-х годов все документы были на секретном хранении. Здесь, например, публикуется
постановление Государственного комитета обороны о создании Белорусского штаба партизанского движения, которое был подписан Сталиным.
Виктор Кураш, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:
Сборник документов – это, с одной стороны, научная работа архива. А с другой стороны, мы же упрощаем своей работой работу исследователей. Конечно же, это не все документы. Я думаю, что вот этот вот сборник – это лишь направление, в котором надо двигаться в изучении истории.
Выпустили издание тиражом в 500 экземпляров.
Всего в сборник вошло 204 документа из архивов Беларуси и России. Его подготовкой специалисты занимались на протяжении года, и при передаче текста постарались сохранить особенности языка и стиль их авторов. По достоинству книгу оценят музееведы, архивисты и все те, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.