Беларусь представит на выставке Dubai Airshow 2017 беспилотники, суперлокаторы и образец противодронного ружья

Новости Беларуси. Новейшие технологии и возможность оборонного сектора Беларуси будут представлены на аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2017. Выставка проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нашем стенде разработчики продемонстрируют новейшие беспилотники, суперлокаторы и образец противодронного ружья. Для Беларуси участие в таком форуме – не только возможность представить свои разработки, но и расширить деловые контакты с иностранными коллегами.

В последние годы Dubai Airshow превратилась в одну из важнейших выставок подобного рода для стран Персидского залива и Ближнего Востока. В 2017 году о своем участии в ней заявили около тысячи представителей из более чем 60 стран.