Белорусское общество Красного Креста спасает судьбы людей: реальные истории помощи

Новости Беларуси. Международное движение Красного Креста – крупнейшая гуманитарная организация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И единственная, трижды удостоенная Нобелевской премии мира. Абсолютный рекорд! Волонтеры Красного Креста стремятся в самые неблагополучные районы мира, горячие точки, стараются помочь обездоленным, бесплатно предоставляя медицинскую помощь и лекарства. Идеи организации имели и имеют уровень мирового масштаба. Инициатива создать международную библиотеку, переселить еврейский народ в Палестину, создать Верховный международный арбитражный суд – только некоторые из них. Этот символ узнаваем во всем мире. Его использование – ограничено. В Беларуси защищено законом. А это значит, что Красный Крест у нас не увидишь ни на упаковках продукции, ни на вывесках магазинов или аптек. И дело не в авторском праве, ни в юридических тонкостях, ни в маркетинге. Во всем мире это своего рода иммунитет для волонтеров – сестер милосердия (например, в горячих точках). Такой знак на одежде означает, что человек готов защищать права и жизнь другого, готов помогать.

У Елены Николаевны на белом халате эмблемы сразу две. Помимо красного креста – еще и знак сестры милосердия. За спиной – почти 3 десятка лет медицинской практики. Ее работа уже давно не ограничена прописанными врачом процедурами. Нет смысла говорить – и так понятно. Тем, кто нуждается в таком уходе – как правило, это люди одинокие и люди пожилые – нужно частенько и в магазин сходить, и покормить. И даже вот занавески повесить. 6 подопечных – на каждую сестру милосердия в день.

Елена Савич, сестра милосердия Белорусского общества Красного Креста:

Я не считала. Я очень быстро хожу, привыкла, это мой участок. Привыкла бегать по этим деревням, и я никогда не считала, сколько я прохожу. Конечно, хожу напрямки, мне ближе. Если в Демидовку, то я через поле иду. Где-то когда-то подвезет кто-то.

В Беларуси, к счастью, о масштабных угрозах давно забыли. Но общество Красного Креста работает каждый день. Вот так, как Елена Николаевна, например. От планового обучения волонтеров к внештатным ситуациям – до конкретных проектов. Один из последних – няня в больнице – Алла Вячеславовна.

Алла Петрушенко, няня Белорусского общества Красного Креста:

Подходит, просится на ручки. И уже тогда любовь у нас.

В больницу няня приходит каждый день. Ее роль – быть рядом с малышами, с которыми по тем или иным причинам не могут находиться мамы. Чаще всего это отказники. Дети из приютов. Или неблагополучных семей.

Алла Петрушенко:

Я вот работаю второй месяц. Вчера подумала, чтобы взрослые думали о том, что они делают. О том, что нельзя произвести на свет человека, а потом его взять и выплюнуть.

Работа белорусской общественной организации налажена, налажена и связь с Международным комитетом Красного Креста. Это очень кстати, когда речь идет о розыске.

В этом отделе – как в милиции. Папки с делами. Завершенными и теми, что еще в работе. В среднем, каждый год – более 1000 дел. Две трети – последствия Великой Отечественной. Кто-то ищет захоронение погибших родственников, кто-то – утраченные в ходе войны семейные связи, а кто-то – хоть какую-то информацию о пропавших без вести.

Идаэль Перреро, специалист по розыску Белорусского общества Красного Креста:

Гражданин Республики Беларусь искал сведения о своем отце, который находился в плену в Германии. И наши коллеги из Германии сообщили о том, что по тому же самому гражданину поступал запрос из Великобритании. Оказалось, родственники нашего гражданина Республики Беларусь, а именно, его дядя и двоюродный брат, после Второй мировой войны, когда происходило освобождение, оказались в Великобритании. К сожалению, на тот момент дядя уже скончался, но удалось передать контакт двоюродного брата.

А еще одна треть поисковых запросов – дела современные. Недавно у граждан Беларуси оборвалась связь с родственником в Сирии. Его местонахождение коллеги из местного Красного Креста пока не установили, но уже выяснили, что мужчина там был задержан.

Нередко бывает, что кто-то уедет работать в другую страну. Чаще в Россию. А потом не выходит на связь. И еще одна тенденция последних лет. Работы сотрудникам розыска прибавила ситуация в Украине. За тех, кто живет там на Востоке, волнуются в том числе и в Беларуси.

Илья переехал из Луганской области. Уже 3 года, как украинская семья живет на белорусской земле. Здесь на свет появился младший сын Тужиковых.

Илья Тужиков:

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Нас как-то сам нашел Красный Крест, начали помогать нам – молочные продукты, ваучеры на продукты. Работу в белорусском агрогордке супруги нашли. Самое необходимое для жизни есть. Но с нуля, тем более многодетной семье, начинать всегда непросто. Помогают родственники, помогает Красный Крест.

Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:

Проектную деятельность если рассматривать, то есть более социально ориентированные проекты. На финансирование проекта «Няня вместо мамы» мы привлекли средства внутри страны. Это тоже показывает о том, что люди в нашей стране готовы работать с общественными организациями, когда четко сказано, на какие цели будут направлены эти средства.