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Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера

12 ноября 2017 20:29
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Новости Беларуси. Герой нашего следующего репортажа обладает исключительными свойствами. Это обыкновенная тыква, прекрасно освоившаяся в белорусских огородах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Она крайне непривередлива к погодным условиям или почве. Растет по всему земному шару, за исключением Антарктиды. При этом это чрезвычайно полезный для здоровья продукт. Малокалорийный и богатый клетчаткой – он отличный источник витаминов А и B, калия, белка и железа. Выводит вредные вещества из организма, а у некоторых народов считается своеобразным эликсиром молодости.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-1

Такой урожай за забором не спрячешь! Яркие тыквы горят золотом среди спокойного пейзажа осенней Беларуси. Для Ольги Стрижаковой тыква действительно на вес золота – в большом хозяйстве без нее никак.

Белорусы возделывают «гарбузы» пятое столетие кряду. На наших огородах тыква появилась одновременно с картофелем – так сказать, одного поля ягоды, а точнее, плоды эпохи Великих географических открытий.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-4

Ольга Стрижакова, житель деревни Белое Болото:
Для хозяйства это большое подспорье. Мы и кроликов, и поросят кормим, и курам, и уткам – всему хозяйству. Если лишнее есть, даже продаем. Для человека очень хорошо делать сок из нее. Она очищает сосуды, кровь очищает. Делать сок вместе с апельсинами. Очень-очень вкусно! Варенье я иногда делаю. Дети, внуки приезжают – кашу. «Бабушка, сделай золотистую кашу».

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-6

Наравне с семечками, которые часто считают еще и сильнейшим белорусским афродизиаком, именно каша – главное национальное тыквенное лакомство белорусов. Она успешно пережила урбанизацию и перебралась из бабушкиной печки в городские кухни молодых белорусов.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-8

Марина Добриян, житель Гомеля:
Это же вкус тыквы. Он такой один, его ни с чем не спутаешь.

Традиционная сладкая, на молоке и щедро сдобренная маслом или современная: приправленная корицей, изюмом вместо сахара и лишенная большей части жиров в лучших традициях ЗОЖ – тыквенная каша остается все такой же аппетитной.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-11

Марина Добриян:
Эта каша очень полезная. В ней содержится очень много разных элементов, которые незаменимы для нашего здоровья. Например, калий очень полезен для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клетчатка – для людей, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-13

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-15

Яркое блюдо на столе уже только одним своим видом нагоняет аппетит. Благодаря незаурядной внешности, тыкву ценят не только кулинары. Научиться основам тыквенной скульптуры, или, как называют это направление профессионалы, – карвингу, сегодня может любой желающий в арт-студиях. Однако дизайнеров по всему миру тыква вдохновляет далеко не только на изготовление фонарей. И белорусы в этом не исключение.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-18

Анастасия Киршанкова, дизайнер:
Мы решили пойти дальше и сделать тыкву из глины. Вот такая тыковка может стать чашкой, шкатулкой, супницей.

Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера-20

Великая путешественница, покорившая мир, – мексиканская «калабаса» – в Беларуси сменила имя на привычный уху «гарбуз», однако не сменила своей сути. Тыква – та самая эмигрантка, которая отлично прижилась на белорусской земле и стала неотъемлемой частью нашей культуры.

# общество # Фотофакт # Продукты питания

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