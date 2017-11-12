Чем полезна тыква и как сделать из нее скульптуру? Мнение хозяйки и мастер-класс дизайнера

Новости Беларуси. Герой нашего следующего репортажа обладает исключительными свойствами. Это обыкновенная тыква, прекрасно освоившаяся в белорусских огородах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она крайне непривередлива к погодным условиям или почве. Растет по всему земному шару, за исключением Антарктиды. При этом это чрезвычайно полезный для здоровья продукт. Малокалорийный и богатый клетчаткой – он отличный источник витаминов А и B, калия, белка и железа. Выводит вредные вещества из организма, а у некоторых народов считается своеобразным эликсиром молодости.

Такой урожай за забором не спрячешь! Яркие тыквы горят золотом среди спокойного пейзажа осенней Беларуси. Для Ольги Стрижаковой тыква действительно на вес золота – в большом хозяйстве без нее никак.

Белорусы возделывают «гарбузы» пятое столетие кряду. На наших огородах тыква появилась одновременно с картофелем – так сказать, одного поля ягоды, а точнее, плоды эпохи Великих географических открытий.

Ольга Стрижакова, житель деревни Белое Болото:

Для хозяйства это большое подспорье. Мы и кроликов, и поросят кормим, и курам, и уткам – всему хозяйству. Если лишнее есть, даже продаем. Для человека очень хорошо делать сок из нее. Она очищает сосуды, кровь очищает. Делать сок вместе с апельсинами. Очень-очень вкусно! Варенье я иногда делаю. Дети, внуки приезжают – кашу. «Бабушка, сделай золотистую кашу».

Наравне с семечками, которые часто считают еще и сильнейшим белорусским афродизиаком, именно каша – главное национальное тыквенное лакомство белорусов. Она успешно пережила урбанизацию и перебралась из бабушкиной печки в городские кухни молодых белорусов.

Марина Добриян, житель Гомеля:

Это же вкус тыквы. Он такой один, его ни с чем не спутаешь.

Традиционная сладкая, на молоке и щедро сдобренная маслом или современная: приправленная корицей, изюмом вместо сахара и лишенная большей части жиров в лучших традициях ЗОЖ – тыквенная каша остается все такой же аппетитной.

Марина Добриян:

Эта каша очень полезная. В ней содержится очень много разных элементов, которые незаменимы для нашего здоровья. Например, калий очень полезен для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клетчатка – для людей, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Яркое блюдо на столе уже только одним своим видом нагоняет аппетит. Благодаря незаурядной внешности, тыкву ценят не только кулинары. Научиться основам тыквенной скульптуры, или, как называют это направление профессионалы, – карвингу, сегодня может любой желающий в арт-студиях. Однако дизайнеров по всему миру тыква вдохновляет далеко не только на изготовление фонарей. И белорусы в этом не исключение.

Анастасия Киршанкова, дизайнер:

Мы решили пойти дальше и сделать тыкву из глины. Вот такая тыковка может стать чашкой, шкатулкой, супницей.