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Движение на улице Богдановича откроют ночью с 29 на 30 апреля

29 апреля 2019 17:09
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Новости Беларуси. Реконструкция улицы Богдановича завершилась. Напоминаем: с 23 февраля на одном из участков проводились ремонтные работы, что значительно усложняло дорожную обстановку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение на улице Богдановича откроют ночью с 29 на 30 апреля-1

На участке от моста через Свислочь до улицы Академика Заборского расширили проезжую часть до шести полос, чтобы улучшить пропускную способность. Также провели переустройство инженерных сетей, обновили контактную сеть троллейбусов с перестановкой опор, наружное освещение, установили новый светофор.

Движение на улице Богдановича откроют ночью с 29 на 30 апреля-4

Участок улицы Янки Купалы от Богдановича до Куйбышева, а также участок Сторожевской на пересечении с Богдановича планируют открыть 1 мая.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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