Движение на улице Богдановича откроют ночью с 29 на 30 апреля

Новости Беларуси. Реконструкция улицы Богдановича завершилась. Напоминаем: с 23 февраля на одном из участков проводились ремонтные работы, что значительно усложняло дорожную обстановку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На участке от моста через Свислочь до улицы Академика Заборского расширили проезжую часть до шести полос, чтобы улучшить пропускную способность. Также провели переустройство инженерных сетей, обновили контактную сеть троллейбусов с перестановкой опор, наружное освещение, установили новый светофор.