Беларусь – почётный гость Московской международной книжной ярмарки

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» российской столицы. Беларусь в этом году почетный гость мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация представит несколько издательских проектов, среди них подготовленный совместно с Генеральной прокуратурой и получивший широкий резонанс под названием «Геноцид белорусского народа». Состоятся творческие встречи с белорусскими писателями. Авторский коллектив презентует организованный аналитическим центром ЭКООМ вместе с издательским домом «Беларусь сегодня» международный проект «Привкус цветных революций».