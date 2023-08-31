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Беларусь – почётный гость Московской международной книжной ярмарки

31 августа 2023 07:18
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36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» российской столицы. Беларусь в этом году почетный гость мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – почётный гость Московской международной книжной ярмарки-1

Наша делегация представит несколько издательских проектов, среди них подготовленный совместно с Генеральной прокуратурой и получивший широкий резонанс под названием «Геноцид белорусского народа». Состоятся творческие встречи с белорусскими писателями. Авторский коллектив презентует организованный аналитическим центром ЭКООМ вместе с издательским домом «Беларусь сегодня» международный проект «Привкус цветных революций».

Беларусь – почётный гость Московской международной книжной ярмарки-4

Посетителей ждет знакомство с новыми книжными сериями «Мир белорусской классики» и «Я горжусь». Торжественное открытие стенда Беларуси на выставке, которая традиционно становится одним из самых значимых культурных событий года и объединяет более 300 участников, состоится сегодня, 31 августа.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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