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«Незапланированная военная активность» стала причиной закрытия воздушного пространства над Варшавой

10 сентября 2025 06:05
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В Польше в ночь с 9 на 10 сентября закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и международной авиагаванью в Варшаве из-за «незапланированной военной активности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В небо поднимались истребители F-16, Saab 340. Авиацию поднимали также Румыния и Нидерланды.

Несколько дронов сбиты, другие упали и сдетонировали. В город Замосць въехали военные грузовики, место падения беспилотника оцеплено, работают саперы. Оперативное командование Вооруженных сил Польши выступило с заявлением, что следит за ситуацией.

# Международная политика

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