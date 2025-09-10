«Незапланированная военная активность» стала причиной закрытия воздушного пространства над Варшавой

В Польше в ночь с 9 на 10 сентября закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и международной авиагаванью в Варшаве из-за «незапланированной военной активности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В небо поднимались истребители F-16, Saab 340. Авиацию поднимали также Румыния и Нидерланды.

Несколько дронов сбиты, другие упали и сдетонировали. В город Замосць въехали военные грузовики, место падения беспилотника оцеплено, работают саперы. Оперативное командование Вооруженных сил Польши выступило с заявлением, что следит за ситуацией.