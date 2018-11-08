В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко

Новости Беларуси. В Гомельской области поисковики установили точное место гибели дяди космонавта Александра Викторенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой Советского Союза лично принял участие в церемонии перезахоронения останков советских солдат в братскую могилу. В агрогородке Домановичи Калинковичского района нашли упокоение 44 бойца Красной армии. Они погибли при освобождении района зимой 1943-44 годов.

По архивным данным, в боях за освобождение Калинковичского района жизни отдали не менее 12 тысяч советских солдат. Даже спустя 75 лет находятся ранее неизвестные захоронения.

Александр Добриян, СТВ:

В ходе поисковых работ была найдена боевая награда. Вот этот орден Александра Невского. По его номеру поисковикам удалось установить личность погибшего офицера. Им оказался командир минометной роты старший лейтенант Иван Викторенко.

Награда, не типичная для младшего офицерского состава, как следует из наградного листа была вручена за умелое и решительное командование ротой.

Евгений Сергеенко, руководитель Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск»:

Орден был вручён за умелые действия при форсировании Днепра. Это было в октябре месяце, а уже в декабре он числился погибшим.

Герой Советского Союза космонавт Александр Викторенко признаётся, для него новость из Беларуси была словно гром среди ясного неба. Его нашли через соцсети и вот – он уже в Синеокой с гвоздиками у братской могилы.

Он четырежды летал на орбитальную станцию «МИР», провёл в открытом космосе без малого 20 часов, вдали от Земли в общей сложности почти полтора года своей жизни. Признаётся: там, глядя на голубую планету сквозь иллюминатор, не раз думал об ужасе войны и ценности мира.

Александр Викторенко, космонавт, Герой Советского Союза:

Из космоса не видны границы. Нет границ. Зачем себе усугублять жизнь? Она и без того полна сложностей. Вот это чувство, что нужно общаться, находить компромиссы , просто жить дружно.