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В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко

08 ноября 2018 19:22
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Новости Беларуси. В Гомельской области поисковики установили точное место гибели дяди космонавта Александра Викторенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-1

Герой Советского Союза лично принял участие в церемонии перезахоронения останков советских солдат в братскую могилу.  В агрогородке Домановичи Калинковичского района нашли упокоение 44 бойца Красной армии. Они погибли при освобождении района зимой 1943-44 годов.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-4

По архивным данным, в боях за освобождение Калинковичского района жизни отдали не менее 12 тысяч советских солдат. Даже спустя 75 лет находятся ранее неизвестные захоронения.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-7

Александр Добриян, СТВ: 
В ходе поисковых работ была найдена боевая награда. Вот этот орден Александра Невского. По его номеру поисковикам удалось установить личность погибшего офицера. Им оказался командир минометной роты старший лейтенант Иван Викторенко.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-10

Награда, не типичная для младшего офицерского состава, как следует из наградного листа была вручена за умелое и решительное командование ротой.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-13

Евгений Сергеенко, руководитель Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск»:
Орден был вручён за умелые действия при форсировании Днепра. Это было в октябре месяце, а уже в декабре он числился погибшим.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-16

Герой Советского Союза космонавт Александр Викторенко признаётся, для него новость из Беларуси была словно гром среди ясного неба. Его нашли через соцсети и вот – он уже в Синеокой с гвоздиками у братской могилы.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-19

Он четырежды летал на орбитальную станцию «МИР», провёл в открытом космосе без малого 20 часов, вдали от Земли в общей сложности почти полтора года своей жизни. Признаётся: там, глядя на голубую планету сквозь иллюминатор, не раз думал об ужасе войны и ценности мира.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-22

Александр Викторенко, космонавт, Герой Советского Союза:
Из космоса не видны границы. Нет границ. Зачем себе усугублять жизнь? Она и без того полна сложностей. Вот это чувство, что нужно общаться, находить компромиссы , просто жить дружно.

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко-25

Орден, пролежавший 75 лет в белорусской земле, Викторенки на семейном совете приняли решение передать в Калинковичский краеведческий музей. С собой в Москву космонавт заберёт самое ценное – память о родном человеке. К слову, сначала года благодаря работе белорусских поисковиков установлены имена 55 воинов, перезахоронено почти две тысячи советских солдат.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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