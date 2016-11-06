«Беларусь не отказывается от прошлого»: как и почему в нашей стране до сих пор чтят советские традиции

Новости Беларуси. В советское время коллекторов наверняка назвали бы эксплуататорами трудового народа. Сейчас коммунистическая идеология на постсоветском пространстве переживает не лучшие времена. Тем менее есть достаточное число стран, где идеи Великого октября живы и сегодня. Например, Китай. Жители страны лидера экономического роста в мире «коммунистические маршруты» не только посещают, но и разрабатывают.

В Беларуси легко можно отыскать знаковые достопримечательности советского периода.

Вот он – сталинский ампир. Практически в первозданном виде. Единственное место мире. 4 километра: от площади Независимости до площади Победы. Застроено в одно время, в одном стиле, одной группой архитекторов.

Такой длины и с этим набором признаков в мире застроек больше нет. Лепнина, балконы, колонны. А это уже названия улиц, отсылающие к истории тех времен. Кстати, фонари в центральной части столицы тоже уникальные. Советский дизайн, разработанный с национальным колоритом, – орнаментом со Слуцких поясов.

Каждое из этих зданий – со своими мифами и легендами. Заглянем в одно из них. Ровно 65 лет назад ГУМ переехал на это место. С пересечения нынешнего проспекта Независимости и улицы Комсомольской.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Сюда привезли товары из-за границы. Из Франции, Чехословакии, ГДР, Польши. 5 ноября пускали только покупателей по вип-карточкам: руководителей республики, представителей общественности и прессу. На второй день, 6 ноября, пускали уже всех желающих. Очередь выстроилась на несколько кварталов до улицы Немига. Даже пришлось перекрыть наш теперешний проспект Независимости.

Современные шопоголики, никогда не бывавшие в Советском Союзе, могут сравнить ажиотаж с «черной пятницей» – днем колоссальных распродаж. В дни открытия счастливчики, попавшие в торговый центр, прежде всего разбирали телевизоры, холодильники, стиральные машины и женские чулки. Их тогда было не достать.

Кристина молодой экскурсовод, но вот таких историй о советском пошлом знает много. И самой интересно, и туристы спрашивают.

Черные платья с белыми воротничками. Так выглядела первая форма продавцов знаменитого советского универмага.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Третий день, 7 ноября, был выходным. И говорят, что весь день продавцы пересчитывали выручку, которую получили за первых дня работы ГУМа.

А сколько легенд и историй рассказывают о здании КГБ. Или Доме правительства. Строили его вручную, без использования техники, когда-то оно было самым большим и высоким зданием в Минске. Уникальные фрески внутри сохранились. Впрочем, все это факты известные.

А вот малоизвестный. Здание архитектурного факультета одного из наших вузов. Построено в начале 80-х. Французский фотограф Фредерик Шобен, главный редактор журнала, посетил 14 бывших советских республик в поисках самых необычных произведений советской архитектуры. Минское строение, напоминающее то ли корабль, то ли взлетающий авиалайнер, попало в список.

Еще одно здание в столице. Уникальность его не в архитектуре. Небольшой деревянный домик, но с большим историческим значением для всего политического мира. Именно поэтому он не просто чем-то особенный. Он вообще один такой. В мире.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:

Минск был стартом, это было начало, это была отправная очки изменений фактически мирового масштаба. Тем более, что этот музей был местом, которое посещали многие видные исторические деятели. Такие, как Фидель Кастро, Иосиф Бурстито были в Минск и посещали именно Дом-музей I съезда РСДРП как один из интереснейших объектов советской эпохи.

Можно по-разному относиться к истории, которая писалась в том числе и здесь, в домике I съезда РСДРП. Но не признавать уникальность этих событий нельзя.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:

Беларусь – уникальная страна, которая фактически не отказывается от своего прошлого. Старается сохранить фактически все его элементы, связанные с любым периодом.

Советская эпоха – множество необычных для интуриста, да и нашего молодого поколения, предметов.

Такие музеи предметов прошедшей эпохи уже есть во многих странах. Появляются они и в Беларуси. В основном частные коллекции.

Круглянский район, Могилевской области. В экспозиции около четырех тысяч экспонатов: монеты, полное собрание Ленинских сочинений, раритетные детские коляски, телевизоры, радиоприемники, первый советский видеомагнитофон и много чего еще.

Николай Курносов, создатель музея:

Типичные торговые советские весы. Там было семь приемов, с помощью которых продавец обманывал покупателя. Опять же, это приятные воспоминания из детства о тех товарах без добавок, без «Е». Это натуральные продукты, химическая пищевая промышленность была не так развита. Были не такие яркие упаковки, но каждый наш посетитель помнит тот вкус зефира, печенья, конфет.

Кстати, о продуктах. Докторская колбаса, масло, шоколадные конфеты. В Советском Союзе производили по ГОСТам. Сегодня их часто вспоминают как своего рода гарантию качества.

Этот современный продуктовый магазин – потомок советского. Впервые открылся в 60-е. Сюда приходили пить знаменитые молочные коктейли. С Татьяной Николаевной о вкусах и рецептах не поспоришь – она технолог.

Татьяна Гарбусева, главный технолог предприятия:

Это сейчас современные транспортные средства развозят продукцию по магазинам, в том числе и мороженое. Раньше такого не было. Раньше был фургон, куда загружались блоки сухого льда, забрасывались коробки с мороженым. Продавщица такая толстая стояла за прилавком, очередь из детей. В первую очередь разлеталось, конечно, то, что подешевле. В стаканчике или брикетик.

Вот такие воспоминания, наверное, и натолкнули на идею воссоздать советский пломбир. Тот же самый рецепт. Оказался, между прочем, и грамотным маркетинговым ходом. Значит многие помнят, многие хотят попробовать.

Татьяна Гарбусева, главный технолог предприятия:

Как показывает время, мы попали в точку. И на самом деле люди старшего поколения, которые помнят это мороженое, оценили его по достоинству и предлагают его своим деткам, внукам.

Грамотный маркетинговый ход. Беларусь во многом уникальная страна. Когда-то она была сборочным цехом Советского Союза. Сегодня громкие промышленные бренды сохранились. Где еще можно узнать, как делали раньше, и как делают сегодня БелАЗ.

А это идея для промышленного туризма – так называемый «красный туризм». Советский, коммунистический. Возможность приподнять завесу истории.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития:

Это всегда интересно. Почему бы нам не показать, какие были бутылки из-под молока или треугольные пакеты, как сироп наливали, как на развес сметану продавали. Это же все очень прикольно, интересно. Любая молодежь подхватит и придет. Просто надо сделать интересные вещи, которые были бы интересны не столько иностранцам, сколько самим себе.

Почему такой «турпродукт» до сих пор не набрал обороты? Почему маршрут «по советскому наследию» не предлагают в главном пакете туристических услуг? При том, что многие другие страны уже давно задались этой целью. И кто мог бы взять на себя роль организатора.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития:

Наверное, турбизнес, частный бизнес, я бы сказал, потому что это все-таки прежде всего заработок, конечно. И, конечно, государство важно не оставаться в стороне, потому что оно должно хотя бы подсказывать, помогать, ведь это вопрос идеологии в том числе.

Советская скульптура – тоже яркий символ эпохи. И множество интересных историй. Когда-то, а именно в начале 50-х, на Октябрьской площади стоял 10-метровый памятник Сталину. Одним из авторов был именитый белорус Заир Азгур. Он отличался психологической лепкой, улавливал, а, главное, передавал взгляд, настроение, эмоции. Его скульптуры не были типовыми. Они всегда отличались друг от друга. Для создания бронзового генералиссимуса построили целый комбинат.

Мария Юренкова, научный сотрудник Мемориального музея-мастерской З. И. Азгура:

Находились там сотрудники НКВД для того, чтобы правильно создавалась фигура. И был такой курьезный случай, когда было видно, что одно ухо выше другого, и Заир Исаакович Азгур его поправлял. В те годы, естественно, скульпторы этого боялись.

Скульптура была поистине уникальной. Но волею судеб простояла недолго. Десятилетие спустя началась так называемая «оттепель». Фигуру Сталина решено было снести за одну ночь. Оцепление. Военные на площади. И танки, чтобы стащить памятник с постамента. Утром от скульптуры не осталось и следа. И, действительно, найти след 10-метровой фигуры не удалось до сих пор. Зато копию удивительной скульптуры можно посмотреть в столичном музее. Здесь собраны копии многих работ знаменитого скульптора.

Это, безусловно, не уникальное творение. Авторство неизвестно. Типовой Владимир Ильич с кепкой. Таких (или похожих) по всему Союзу ставили сотнями или тысячами.

Когда-то, а именно в 60-е годы прошлого века, эта самая скульптура появилась на тракторном заводе. За десятки лет Ленин тракторозаводцев менял цвет – от черного до светло-бронзового. И место дислокации. Когда расширяли проходную, скульптуру вынуждены были убрать. С центрального входа перенесли на территорию. Сейчас, после обустройства парка, решили Владимира Ильича вернуть поближе к историческому месту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тамара Лелигда, начальник бюро идеологической работы ОАО «Минский тракторный завод»:

Наш завод неразрывно связан с именем Ленина. Минскому тракторному заводу было присвоено в 70-х годах званием имени Владимира Ильича Ленина. Наш завод награжден Орденом Владимира Ильича Ленина. Мы его каждый год готовили, чистили, убирали. То есть не закидывали куда-то в какие-то углы.

Не закидывать в угол, а еще гордиться наследием и с достоинством признавать любые спорные обстоятельства. Все это – история. История, которая интересна сама по себе. Такой, которой была. Главное, что она у нас есть. А значит нам есть что рассказать и показать не только туристам, но и будущим белорусам.