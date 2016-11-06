Прощание с бывшим директором Витебской телерадиокомпании Владимиром Мальчиковым прошло 6 ноября

Новости Беларуси. Большая потеря для мира журналистики. Ушел из жизни Владимир Мальчиков – бывший директор Витебской телерадиокомпании. 6 ноября в северной столице прощаются с этим талантливым человеком. Опытный руководитель. Он был как отец для новичков, не жалел времени и сил для своих работников и, конечно, для телезрителей. Каким его знали и запомнили?

Он пришел на Витебскую областную телестудию в далеком 1971 году. Простым ассистентом оператора. За 10 лет вырос до корреспондента Гостелерадио БССР по Витебской области. А уже в 1994 году Владимир Петрович стал руководителем первого телерадиообъединения в Витебске.

Сергей Орлов, главный телережиссер телерадиокомпании «Витебск»:

Владимир Петрович Мальчиков был телевизионщиком легендарным. Именно при его помощи, его стараниями был открыт первый телевизионный канал, который вещал на всю Витебскую область. Это было первое местное телевидение. И он всегда болел за местное телевидение, оно было смыслом его жизни.

Олег Горюнов, телеоператор:

Более профессионального человека, именно по операторству, я, наверное, не встречал. То есть человек, который один мог снимать, один сам же писал тексты, сам же как-то монтировал кино еще в то время. Потом мы перешли на видео. Всегда находил подход к каждому человеку.

Друг, товарищ и одновременно – руководитель. Он был душой студии, генератором идей и проектов. Вернул на телеканал детские программы. И сам, как родитель, следил за своими подчиненными.

Ксения Осмоловская, телеведущая, заведующий отделом производства телепрограмм телерадиокомпании «Витебск»:

Это был уникальный человек, потому что он был замечательным директором, руководителем, но вместе с тем он мог быть и другом. К нему можно было всегда прийти, зайти в кабинет, выпить чашечку чая и поделиться чем-то очень личным.

С его легкой руки на Витебщине появилось и первое областное радио. Радио, которое популярно и сегодня.

Елена Пантюхова, директор телерадиокомпании «Витебск»:

И когда он был много лет на заслуженном отдыхе, каждое его утро начиналось с выпуска новостей на радио. Он не пропускал ни один выпуск новостей на телевидении, он смотрел все наши программы, он звонил, давал советы. Он переживал за каждого ведущего. Я думаю, что такого верного и такого преданного телезрителя у нас уже не будет никогда.

Похоронили Владимира Петровича в Витебске – городе, которому он служил, сколько было сил, и которым восхищался всю свою жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.