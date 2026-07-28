Прямой эфир

Что нужно знать, прежде чем вступать в наследство? Адвокат о важных деталях

28 июля 2026 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:
Часто наследство ассоциируется с тем, что мы принимаем только движимое или недвижимое имущество, но никто не задумывается над тем, что помимо активов есть еще и обязательства в виде любых долгов. 

В каких случаях родитель может взыскать с детей алименты? Узнать здесь.

Прежде чем вступить в наследство, необходимо выяснить, имеются ли у наследодателя долги и какова стоимость этих долгов. Необходимо обратиться к нотариусу по месту потенциального открытия наследства с вопросом стоимости имущества и стоимости долгов, которые имеются у наследодателя. 

Если в ходе выяснения информации выяснится, что стоимость обязательств превышает стоимость активов в виде имущества движимого либо же недвижимого, потенциальному наследнику необходимо самостоятельно принимать решение о том, будет ли он вступать в наследство, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь вступить в часть наследства законом запрещено. 

Подробнее смотрите в видео.

# Закон # Полезные советы

Другие новости рубрики

Все новости
Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию
28 июля 2026 08:38

Женщины в криминалистике – как рыбы в воде! Познакомились с белоруской, которая выбрала суровую профессию

Студент БГУ победил на международном конкурсе с проектом о чайном грибе – пообщались с юным ученым
28 июля 2026 08:16

Студент БГУ победил на международном конкурсе с проектом о чайном грибе – пообщались с юным ученым

«На родной земле живи как хозяин»: в Минской области проходит масштабное благоустройство
28 июля 2026 07:56

«На родной земле живи как хозяин»: в Минской области проходит масштабное благоустройство