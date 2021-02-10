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Беларусь накрыло снегом. Это отголоски сильнейшего за последние 10 лет снежного шторма

10 февраля 2021 07:30
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Новости Беларуси. Беларусь значительно накрыло снегом. Это отголоски мощного снежного шторма «Дарси», который на этой неделе захватил Европу. Во многих странах уже приостановлено железнодорожное сообщение, отменены десятки авиарейсов. Не обошло зимнее ненастье и белорусские города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь накрыло снегом. Это отголоски сильнейшего за последние 10 лет снежного шторма-1

МЧС уже неоднократно предупреждало об обильных снегопадах и сильном арктическом ветре в предстоящие дни. ГАИ рекомендует воздержаться от дальних поездок.  

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Опасная ситуация на дорогах уже стала причиной изменения расписаний автобусных маршрутов. Так, Брестский автовокзал приостановил междугородние рейсы в гродненском направлении. Также на время придется отложить и поездки в Украину и Польшу.  

Беларусь накрыло снегом. Это отголоски сильнейшего за последние 10 лет снежного шторма-4

В эти дни дорожники работают в активном режиме. Тем более что, по прогнозам синоптиков, сугробы растают не скоро.

На текущей неделе нас ожидают не только морозы и метель, сильный снег будет идти всю пятницу.

За сутки в стране выпадет рекордное количество осадков.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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