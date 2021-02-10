Беларусь накрыло снегом. Это отголоски сильнейшего за последние 10 лет снежного шторма

Новости Беларуси. Беларусь значительно накрыло снегом. Это отголоски мощного снежного шторма «Дарси», который на этой неделе захватил Европу. Во многих странах уже приостановлено железнодорожное сообщение, отменены десятки авиарейсов. Не обошло зимнее ненастье и белорусские города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС уже неоднократно предупреждало об обильных снегопадах и сильном арктическом ветре в предстоящие дни. ГАИ рекомендует воздержаться от дальних поездок.



Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь

Опасная ситуация на дорогах уже стала причиной изменения расписаний автобусных маршрутов. Так, Брестский автовокзал приостановил междугородние рейсы в гродненском направлении. Также на время придется отложить и поездки в Украину и Польшу.