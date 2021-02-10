Что делать, чтобы волосы перестали электризоваться? Совет профессионала
Зимняя стужа – настоящее испытание. Особенно много хлопот прибавилось тем, кто щепетильно относится к своей внешности и к прическе, рассказали в программе «Плюс-минус».
Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь
В эту пору, особенно после головного убора, волосы чаще всего наэлектризованы, и привести голову в порядок не всегда удается. Но способы справиться с этой проблемой все же есть. Прислушаемся к мнению специалиста.
Ольга Миклуш, художник-модельер:
Зимой наши волосы подвержены стрессу, они становятся сухими и электризуются. Нам необходимо правильно подобрать уход. Уход нужен такой, как маски для волос, масла, спреи. Чтобы подобрать их правильно, нужно определить тип волос. Если волосы сухие, то необходимо увлажнение. А если волосы жирные, то необходимо покупать «баланс», он сбалансирует pH и восстановит структуру волос.
Отличным помощником у вас дома для ваших волос будет увлажнитель воздуха. Он не даст пересохнуть ни вашей коже, ни вашим волосам.
Постоянное трение головного убора приводит к статическому электричеству в ваших волосах. Поэтому нам необходимо провести небольшой уход. Самый эффективный способ, чтобы избавиться от электризации – нанести аргановое или кокосовое масло. Наносим масло по всей длине волос. Проделывайте эту процедуру раз в неделю на ночь и не забывайте смывать с утра. Тогда ваши волосы будут эластичными, блестящими и больше не будут электризоваться.