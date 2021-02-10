Что делать, чтобы волосы перестали электризоваться? Совет профессионала

Зимняя стужа – настоящее испытание. Особенно много хлопот прибавилось тем, кто щепетильно относится к своей внешности и к прическе, рассказали в программе «Плюс-минус».

Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь

В эту пору, особенно после головного убора, волосы чаще всего наэлектризованы, и привести голову в порядок не всегда удается. Но способы справиться с этой проблемой все же есть. Прислушаемся к мнению специалиста.