Завершается вакцинация медработников Беларуси вакциной «Спутник V». Минздрав рассказал о проценте привившихся

Новости Беларуси. В стране завершается плановая вакцинация наших медработников российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав рассказал о проценте привившихся медиков.
Новости Беларуси. В стране завершается плановая вакцинация наших медработников российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав рассказал о проценте привившихся медиков.
Вместе с учителями они входят в первую группу риска тех, кто в силу профессии много контактирует с людьми, а потому уже с 19 января вакцину распределили по регионам и она поступила в учреждения здравоохранения. Изначально ее опробовали на добровольцах.
Препарат показал эффективность более 90 %. И сейчас подобная иммунизация остается важнейшим средством в борьбе с пандемией. На этой неделе завершат вакцинацию медиков. На очереди учителя и работники интернатов, домов престарелых, социальных служб.