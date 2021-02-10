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Завершается вакцинация медработников Беларуси вакциной «Спутник V». Минздрав рассказал о проценте привившихся

10 февраля 2021 06:43
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Новости Беларуси. В стране завершается плановая вакцинация наших медработников российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав рассказал о проценте привившихся медиков.

Завершается вакцинация медработников Беларуси вакциной «Спутник V». Минздрав рассказал о проценте привившихся-1

Вместе с учителями они входят в первую группу риска тех, кто в силу профессии много контактирует с людьми, а потому уже с 19 января вакцину распределили по регионам и она поступила в учреждения здравоохранения. Изначально ее опробовали на добровольцах.  

Завершается вакцинация медработников Беларуси вакциной «Спутник V». Минздрав рассказал о проценте привившихся-4

Препарат показал эффективность более 90 %. И сейчас подобная иммунизация остается важнейшим средством в борьбе с пандемией. На этой неделе завершат вакцинацию медиков. На очереди учителя и работники интернатов, домов престарелых, социальных служб.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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