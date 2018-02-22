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Беларусь на 8 месте в рейтинге стран с самым низким уровнем младенческой смертности

22 февраля 2018 11:31
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Новости Беларуси. Беларусь вошла в десятку стран с самым низким уровнем младенческой смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь на 8 месте в рейтинге стран с самым низким уровнем младенческой смертности-1

  

Восьмую строку рейтинга Детского фонда ООН с нашей страной разделяют Люксембург, Норвегия и Южной Корея с показателем смертности 1 из 667 младенцев. Это самый низкий уровень среди стран СНГ.  

Беларусь на 8 месте в рейтинге стран с самым низким уровнем младенческой смертности-4

  

Возглавляет топ-10 Япония. Причем, как отмечают составители рейтинга, позиции в нем не зависят напрямую от уровня доходов населения. На этот показатель влияет множество факторов. Поэтому даже такие благополучные страны, как США и Швейцария, не вошли в десятку.  

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт

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