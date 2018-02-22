22 февраля в Беларуси стартует Неделя предпринимательства

Новости Беларуси. Неделя предпринимательства стартует сегодня в Беларуси. Ее ключевым событием станет Ассамблея деловых кругов – крупнейший отечественный форум с участием представителей бизнеса, банков, чиновников и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная темы встречи – создание нового позитивного бизнес-климата в стране. Особый акцент – на деловой инициативе белорусов. К слову, по простому заявительному принципу свои первые шаги в бизнесе уже делают более 1500 человек, 26 тысяч зарегистрировались в качестве ремесленников.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Наш народ, наши люди очень талантливы. Вот раскрепостить эту деловую инициативу – это и основа бизнеса. Конечно, и потребитель должен быть более образован, и надо учитывать его интересы. Мы считаем, что нет смысла вообще развивать малый и средний бизнес, если он не опирается на интересы потребителя.