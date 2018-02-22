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22 февраля в Беларуси стартует Неделя предпринимательства

22 февраля 2018 07:19
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Новости Беларуси. Неделя предпринимательства стартует сегодня в Беларуси. Ее ключевым событием станет Ассамблея деловых кругов – крупнейший отечественный форум с участием представителей бизнеса, банков, чиновников и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

22 февраля в Беларуси стартует Неделя предпринимательства-1

  

Главная темы встречи – создание нового позитивного бизнес-климата в стране. Особый акцент – на деловой инициативе белорусов. К слову, по простому заявительному принципу свои первые шаги в бизнесе уже делают более 1500 человек, 26 тысяч зарегистрировались в качестве ремесленников.  

22 февраля в Беларуси стартует Неделя предпринимательства-4

  

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Наш народ, наши люди очень талантливы. Вот раскрепостить эту деловую инициативу – это и основа бизнеса. Конечно, и потребитель должен быть более образован, и надо учитывать его интересы. Мы считаем, что нет смысла вообще развивать малый и средний бизнес, если он не опирается на интересы потребителя.  

22 февраля в Беларуси стартует Неделя предпринимательства-7

  

Участниками ассамблеи будет представлен проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси», в соответствии с которым на протяжении следующего года будет строиться вся работа. Прозвучат такие актуальные темы, как цифровая экономика, внедрение новых материалов и видов энергии.  

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Владимир Карягин

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