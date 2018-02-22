В Беларуси разработают национальный проект интегрированного управления госграницей

Новости Беларуси. Основные положения будущей системы обсудили в Минске представители погранведомств Латвии, Литвы и Эстонии, где уже используется подобный опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оута Хермалахти, атташе представительства Евросоюза в Республике Беларусь:

Имеется ввиду, что внутри страны существует система, где ведомства, которые действуют на границе, координируют свою работу с соседними странами.

Дмитрий Любкин, начальник управления стратегического анализа и планирования Госпогранкомитета Республики Беларусь:

Внедрение концепции позволит более качественно осуществлять оценку проблемных вопросов трансграничного характера на внешней границе Евросоюза с Республикой Беларусь, создать дополнительные условия для оказания пограничному ведомству Республики Беларусь международной технической помощи.

Встреча экспертов прошла в рамках программы Европейской комиссии TAIEX. Это проект технической помощи, на которую могут рассчитывать страны в области применения европейского законодательства и в других сферах.