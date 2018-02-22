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В Беларуси разработают национальный проект интегрированного управления госграницей

22 февраля 2018 07:31
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Новости Беларуси. Основные положения будущей системы обсудили в Минске представители погранведомств Латвии, Литвы и Эстонии, где уже используется подобный опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси разработают национальный проект интегрированного управления госграницей-1

  

Оута Хермалахти, атташе представительства Евросоюза в Республике Беларусь:  
Имеется ввиду, что внутри страны существует система, где ведомства, которые действуют на границе, координируют свою работу с соседними странами.  

В Беларуси разработают национальный проект интегрированного управления госграницей-4

  

Дмитрий Любкин, начальник управления стратегического анализа и планирования Госпогранкомитета Республики Беларусь:  
Внедрение концепции позволит более качественно осуществлять оценку проблемных вопросов трансграничного характера на внешней границе Евросоюза с Республикой Беларусь, создать дополнительные условия для оказания пограничному ведомству Республики Беларусь международной технической помощи.  

В Беларуси разработают национальный проект интегрированного управления госграницей-7

  

Встреча экспертов прошла в рамках программы Европейской комиссии TAIEX. Это проект технической помощи, на которую могут рассчитывать страны в области применения европейского законодательства и в других сферах.  

В Беларуси разработают национальный проект интегрированного управления госграницей-10

  

Участниками программы являются государства-партнеры Европейской политики добрососедства, в том числе и Беларусь.   

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт # Оута Хермалахти # Дмитрий Любкин

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