Беларусь может использовать европейский опыт в законодательстве о трудовой миграции

Новости Беларуси. Меры по улучшению управления в этой сфере обсуждают в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум собрал представителей Министерства внутренних дел, Национального собрания, Федерации профсоюзов нашей страны, а также ряд международных экспертов. Среди основных тем не только защита прав трудящихся-мигрантов, но и вопросы безопасности.