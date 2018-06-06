Беларусь может использовать европейский опыт в законодательстве о трудовой миграции
Новости Беларуси. Меры по улучшению управления в этой сфере обсуждают в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум собрал представителей Министерства внутренних дел, Национального собрания, Федерации профсоюзов нашей страны, а также ряд международных экспертов. Среди основных тем не только защита прав трудящихся-мигрантов, но и вопросы безопасности.
Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Международная миграция – это, прежде всего, экономическая составляющая, политическая, но и безопасность. Как силовое ведомство мы заинтересованы, чтобы у нас это было цивилизованно и не повлияло на безопасность нашего государства.
Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Трудовая миграция – проблематика, которая важна как для Беларуси, так и для стран ЕС. Как рамки, необходимые для решения вопросов в этой сфере, мы рассматриваем конвенции Международной организации труда. Это в перспективе поможет гарантировать права людей, которые выезжают работать за пределы Беларуси, и тех, кто приезжает для работы сюда.
В нашей стране сейчас ведется активная работа по разработке национальной концепции миграционной политики.