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На Зыбицкой установят камеры наблюдения и комендантский час для музыкантов

05 июня 2018 20:54
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Новости Беларуси. Улицу любителей шумно отдохнуть будут усиленно патрулировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камеры наблюдения помогут предотвратить многие эксцессы. Кроме того, громкие концерты уличных артистов должны будут закончиться в 23:00, после чего для посетителей заведений будут звучать тихая музыка.

На Зыбицкой установят камеры наблюдения и комендантский час для музыкантов-1

Конечно, лучше если немножко все-таки наблюдать за молодежью.

На Зыбицкой установят камеры наблюдения и комендантский час для музыкантов-4

Я не против того, чтобы здесь отдыхали люди после одиннадцати и не против того, чтобы музыка играла негромко в некоторых заведениях. И я за то, чтобы здесь был порядок и камеры установлены в заведениях.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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