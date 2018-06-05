На Зыбицкой установят камеры наблюдения и комендантский час для музыкантов

Камеры наблюдения помогут предотвратить многие эксцессы. Кроме того, громкие концерты уличных артистов должны будут закончиться в 23:00, после чего для посетителей заведений будут звучать тихая музыка.

Я не против того, чтобы здесь отдыхали люди после одиннадцати и не против того, чтобы музыка играла негромко в некоторых заведениях. И я за то, чтобы здесь был порядок и камеры установлены в заведениях.